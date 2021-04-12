瑞銀（UBS）表示，華爾街對股市波動的關鍵衡量指標，是自去年美國發生冠狀病毒危機以來的最低水平，但這種低波動可能會在未來幾個月內打破。

受益於全球冠狀病毒疫苗的加速接種，以及美國政府砸下5兆美元的財政援助，減輕疫情造成的經濟損失，美國股市已飆升至2021年的歷史新高。隨著人們開始重建工作和並花費政府發給他們的支票，以及接種疫苗和紓困計劃，都為美國經濟復甦奠定了基礎。

表現出來的就是標準普爾500指數已突破4100關卡，而那斯達克指數也距離歷史高點不遠。

但與此同時，芝加哥期權交易所市場波動率指數（VIX指數，又稱恐慌指數）已降至17以下，這是2020年2月初以來的最低水平，當時世界衛生組織宣布冠狀病毒爆發為大流行病。這個數據反映了市場對未來三十天波動程度的預期。

瑞銀表示，至少有一位投資者購買了約4000萬美元的VIX看漲期權，這表明買主預計未來三個月市場波動會加快。路透社援引交易數據稱，一個或多個投資者預計VIX指數將在25水平之上並在7月中旬之前升至40。

瑞銀全球財富管理公司投資長馬克·海夫勒（Mark Haefele）在報告中稱：「我們認為有理由預期短期內週期性波動會 加劇。」瑞銀一共列出三大理由來支持其論點。

1.經濟成長與通貨膨脹：在對加速經濟成長的樂觀情緒與對更高通膨的擔憂之間，投資者可能會感到困惑。復甦進一步受到抑制的跡象之一是美國供應管理協會（Institute for Supply Management）公布服務業活動數據，是自1997年以來對的最新且最強勁的成長。

瑞銀表示：「不過，隨著被壓抑的需求遭遇供應限制，通膨上升很可能會令投資者感到不安」。

2.冠狀病毒的變異：目前，變異病毒已在多個國家被發現，給全球抗疫工作帶來威脅。瑞銀認為，這將成為加劇美股波動的一個不確定因素。

3.交易更加頻繁：瑞銀表示，期權市場中機構和零售活動的增加，以及主要股票指數中成長股票所佔比重的增加，已使波動性微露跡象。

海夫勒表示：「在第一季，我們看到零售活動推動了個別股票的波動，如GameStop，而目前更蔓延到更廣泛的市場波動中。」

(中時新聞網)