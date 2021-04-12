根據中央流行疫情指揮中心公告，為維持防疫量能，使高感染風險對象盡早獲得免疫保護力，12日起，展開中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者等接種計畫，屏東縣長潘孟安也是所列第二、三類實施接種新冠疫苗對象，但他表示，因罹患感冒，會待醫師評估後擇期施打。

潘孟安坦言，疫苗本來就要打，但真的是這幾天身體不適，前一天還去打了針，他認為，施打疫苗是行政首長應盡義務，畢竟每天接觸的人很多，未來待身體狀況好些，會由醫師評估，若可以施打就會排定期程。

潘孟安強調，接種疫苗是最具效益的傳染病預防介入措施，全縣已配合指揮中心同步開放地方政府防疫人員以及國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作第一線人員等高接觸風險工作者接種疫苗。

為增加醫護人員及相關防疫人員信心，特地由屏縣府衛生局長施丞貴及屏東縣醫師公會理事長江俊逸，帶領屏縣醫事團體代表至屏東基督教醫院接種疫苗。

施丞貴表示，為增加疫苗接種可近性，除原先規畫的屏東基督教醫院、部立屏東醫院、枋寮醫院、寶建醫院及恆春基督教醫院等5家接種點外，再增加東港安泰醫院及高榮屏東分院2家接種點，只要符合接種資格對象，可至衛生局官網查詢院所資訊後預約接種。

由於疫苗為多劑型包裝，為減少疫苗耗損，都要依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。施丞貴也提醒，接種疫苗是降低被感染風險，不是百分百保證，呼籲民眾還是要把防疫工作做好，戴口罩，勤洗手，保持社交距離，做好防疫工作，生活才能如常。

(中時 )