行政院農委會農糧署長胡忠一（左二）12日特地南下屏東內埔參訪鳳梨田。（洪浩軒攝）

中國宣布暫停進口台灣鳳梨，高屏地區的鳳梨農民深受其害，行政院農委會農糧署長胡忠一12日特地南下屏東內埔參訪鳳梨田，並大力推銷在地赫赫有名的金鑽鳳梨，更親自下廚製作美味的鳳梨料理，要讓大家了解國內鳳梨是如此美味。

胡忠一12日一早抵達屏東內埔的鳳梨田，視察鳳梨的生長狀況，該鳳梨田由龍潭果菜生產合作社理事長何秉洋向台鳳農場承租土地，種植鳳梨的面積超過30公頃，鳳梨品種則是口感層次豐富的台灣金鑽鳳梨，果實熟成後，送往生產合作社，經過集貨、選果等流程，再販賣給消費者，精細的一條龍作業，讓他在2017年奪下神農獎。

胡忠一對於何秉洋種植的金鑽鳳梨品質及龍潭果菜生產合作社的作業流程讚譽有加，並且親自下廚製作鳳梨苦瓜雞、鳳梨炒木耳、鳳梨醬蒸午仔魚等美味佳餚，要讓大家知道台灣出產的鳳梨一級棒，不僅僅是營養價值豐富的水果，經過料理後，也可以成為一道道美味的佳餚。

胡忠一表示，目前屏東的鳳梨正值產季，無論在品質或是風味都是最佳狀態，由於中國禁止台灣鳳梨進口，因此中央撥發10億元給農委會，希望幫助鳳梨農度過難關，他們將外銷目標訂為3萬公噸、內銷2萬公噸，取代先前每年出口中國4萬多公噸的外銷量，截至目前鳳梨出口量已達1萬多公噸，內銷也有很多企業幫忙訂購銷售，未來鳳梨還有近4個月產季，他們有信心可以突破該目標。

走訪龍潭果菜生產合作社後，胡忠一馬不停蹄，繼續前往永大食品生技公司，由總經理蔡耀輝導覽鳳梨加工的相關處理流程，並介紹他們研發的水果相關加工食品，其中最特別的莫過於今年剛剛研發製成的冰烤鳳梨，烘烤過的鳳梨條，外層可鎖住水分，冷凍過後有鳳梨冰沙的沁涼口感，由於是用新鮮鳳梨製成，除了冰涼口感還吃的到鳳梨的鮮甜滋味，老少咸宜，身受大眾喜愛。

胡忠一表示，看了永大食品生技公司對各項水果的加工流程，無論是在收果、清洗、農藥殘留檢驗都相當標準，加工過的水果製品，除了可以延長保存期限外，同時因為經過冷凍、烘烤等加工手法，讓新鮮的水果更多元化，能夠吃出新風味。

(中時 )