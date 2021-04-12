高盛證券指出，聯電晶圓代工的單位售價漲價動能比預期中更為強勁，將延續整個2021年，帶動營收與毛利雙雙攀高，預估下半年毛利率就會衝上30％以上，給予「買進」投資評等，並把推測合理股價估值由65元升至70.8元。

高盛證券的觀點是，全球晶圓代工產能持續緊張，不論是28奈米或是其他成熟製程，供應不足狀況將延續到2022年。聯電首季營收繳出不俗表現，來自單位售價上漲、出貨成長貢獻，由於產品組合與營運槓桿都更加優異，外資估計，單季毛利率、營業利益率分別是26.3與14.8％，單季每股純益0.52元。

然好戲還在後頭，高盛證券認為，聯電產能利用率逼近百分百，12吋與8吋晶圓本季單位售價將繼續上漲，輔以28奈米製程產能擴張，第二季營收可望強勁季增8％、年增12％。對照外資圈對台積電第二季營收季增1～5％的預期，聯電將迎來的季增表現，可能比晶圓代工一哥更吸睛。

高盛證券強調，儘管台積電先前提出28奈米製程有重複下單疑慮，聯電產能緊缺程度卻絲毫沒有緩解跡象，估算8與12吋晶圓單位售價第二季將上漲5％，第三季還要再漲1％，且單位售價2022年還會繼續走揚，受益於漲價帶動，聯電第二、三季毛利率將是29.9與31.4％；值得注意的是，聯電自2010年以來，毛利率就不曾上過三成，這次重返三成大關，凸顯獲利表現大幅改善。

(工商 )