太和-KY（4136）受惠客戶訂單穩定，自結於第一季合併營收1.7億元，年成長率28.21％。該公司預期在擴產、新品、新客戶等三箭齊發中，2021年應有不錯的成長力道。

營運漸入佳境的太和，3月合併營收4,981萬元，月增21.78％、年成長率28.17％。業績成長主要來自於中國本土美妝品牌客戶保持良好的拉貨力道，帶動內銷的營收比重攀升至73.5％，奠定公司在傳統營運淡季中，仍遞出第一季美金營收呈年增率36.07％正成長、改寫近三年單季美金營收同期新高的成績單。

隨著快時尚、顏值經濟等趨勢帶動，中國美妝產業出現兩種類型品牌，一種是以完美日記、花西子為代表的通過資本推動崛起之新銳品牌，其產品更新率快、電商銷售表現也名列前茅，其二則為Marie Dalgar瑪麗黛佳秉承「自由、創意、藝術」的精神經過多年開發產品、卡姿蘭只做精品等相關的品牌，眾多中國本土美妝品牌的竄升與競爭態勢，主要是看準中國這龐大的美容保養市場成長商機。

太和表示，為協助主要客戶打造更多爆紅款並再掀市場話題，近期旗下自行研發成功的創新科技新品-多色幻影口紅等，因採用獨創的工藝技術，一推出旋即接獲多家國際與中國地區美妝品牌客戶之訂單需求，該公司隨著主要客戶銷售成長而帶動備貨力道，將創造公司未來持續保持良好的訂單能見度與產能稼動率。

展望上半年，太和除了積極與更多客戶洽談今年春夏系列彩妝產品，有望隨著主要客戶的需求持續增加，推升內銷與外銷業績同步成長外，杭州專業護膚品研發製造廠、安徽六安的第二彩妝廠，皆預計陸續在今年第三季投入生產行列，加上華南研發中心投入研發的助力，與目前上海研發中心形成研發的雙引擎，都有助於今年整體營運表現更上一層樓。

(工商 )