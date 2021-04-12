震旦集團持續培育未來數位人資專才，旗下震旦雲與中山大學人力資源管理所產學合作，由中山人管所紀乃文所長和震旦集團雲端事業部林敬寶總經理共同簽署合作備忘錄，共同培育人資數據分析與應用的專業人才，協助企業人資數位轉型。

雙方將在「課程個案」、「研究計畫」、「系統平台授權」、「人才培育」等展開合作，預計兩年將培育超過150位人資專才，加速培育數位人才。

震旦集團雲端事業部林敬寶總經理致詞時表示，未來人資（HR）的角色應化被動為主動，積極地扮演企業的策略夥伴，透過人資大數據、人工智慧等科技，洞察組織發展中的問題，提供策略性的建議。此次授權的震旦雲人資系統和AI面試系統等系統，能讓系所師生教學研討使用，其中包含許多人力資源重要數據指標，期望透過和學校專家團隊合作，從中發展更多創新的價值與應用，增進產業在人才管理的預測能力。

中山人管所紀乃文所長則指出，人力資源數據分析，一直是近年中山大學人管所轉型與發展的重點，除了在亞太專班乙組成立數據分析組外，更開設了「人力資源數據分析課程」，教導學生人資數據分析常用的統計分析技術與軟體，更結合實戰的數據個案讓學生分組進行診斷，未來此課程將能結合震旦雲的相關數據做為診斷的個案，讓學術能搭配產業實務資料，也能協助個案企業在人才甄選、培訓、績效管理等面向，做深入的人資數據洞察，更進一步預測及發展精準的管理策略。

震旦雲預計5月開始將與中山人管所共同開設「AI面試工作坊」、「數位轉型趨勢」等課程講座，由震旦雲的講師團隊，到學校教學，讓學生能提前體驗職場中所會運用到的最新趨勢和系統工具。

(工商 )