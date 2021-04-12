雙美(4728)膠原蛋白植入劑銷售成績出色推動，3月合併營收為新台幣1.19億元，年增100.58％，創歷史同期新高紀錄；首季合併營收為新台幣2.86億元，較去年同期成長67.43％。

展望2021年第二季，雙美瞄準兩岸醫美產業市場龐大市場成長商機，對今年整體營運成長仍深具信心。雙美指出，醫美的需求居高不下，旗下膠原蛋白植入劑銷售暢旺，貢獻今年整體營運保持良好的成長動能。

另一方面，橫向以膠原蛋白原料為基底延伸開發推出膠原蛋白相關系列的美容保養品，其中，預計今年第二季全新升級上市適用於口腔部位的牙科生物材料，近期公司赴台灣在地最大規模2021年大台北國際牙展，現場展出包括可吸收性膠原蛋白膜、牙科骨填料(含骨粉)、牙科骨填補顆粒等主力產品，不僅拉高(又又)美牙材品牌能見度，並成功與數家醫學中心機構及慈濟大學等洽談未來合作訂單的空間。

目前雙美膠原蛋白理論與美塑療法系列課程通過醫師較去年底共新增667位、雙美認證注射醫師新增100位，並與高達923家大陸醫美診所機構合作，今年以貫徹膠原蛋白面部注射有系統地規範與普及、雙美注射學院覆蓋率為拓展之目標，藉以保持雙美Sunmax品牌力以及醫生質量口碑，為消費者做好嚴謹把關，並穩健擴大市場占有率。

(時報資訊)