《國際產業》還是晶片問題 三菱四月減產7500輛汽車 17:392021/04/12 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三菱汽車(Mitsubishi Motors)周一表示，由於晶片短缺問題，三菱在日本和泰國的三處工廠將於四月總計減產7500輛汽車。 三菱汽車發言人指出，公司正在檢討五月是否會進行更多的減產。 今年以來的車用晶片供應短缺問題，導致日本多家車廠宣布減產或減少加班；日產和本田被視為重災公司，三菱、豐田、鈴木則被視為影響較輕。 《電機股》在手訂單回升至40億元 東台15日法說會 直追IBM、英特爾標準 陸製量子晶片生產線將落地 (時報資訊) #減產 #三菱 #輛汽車 #三菱汽車 #晶片 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南崁市場增設15停車格 減輕買菜民眾困擾 13:362021/04/12 寶島 《興櫃股》平和環保3月營收締新猷 今年營運樂觀 17:222021/04/12 財經 和泰汽車擴大校園觸角 招募暑期實習生 月薪三萬 錄取率僅1％ 16:152021/04/12 汽車情報-汽車新聞 《電子零件》擴大汽車產品品項及客群 長盛今年營運向好 17:222021/04/12 財經 觀點－地緣政治風險同步升溫 04:102021/04/12 財經要聞 《汽車股》獲利看增 裕隆法說行情啟動 15:062021/04/12 財經 消費電子新品熱銷 製造業營收去年Q4創新高 12:072021/04/12 財經 不受世界疫情影響，勞斯萊斯汽車2021年第一季度銷量創新高，刷新品牌116年歷史記錄 14:592021/04/12 汽車情報-汽車新聞 神基董事長 黃明漢帶領神基 攻占強固電腦龍頭 04:102021/04/12 企業經營 鼓勵員工運動 紓壓又能培養默契 04:102021/04/12 企業經營 1分鐘讀財經》封裝代工價格持續調漲 日月光、超豐接單接到手軟 08:312021/04/12 財經 財經熱門新聞 上萬七有散戶慘賠百萬 他洩1招抓賺錢「神秘股」 - 財經 航運景氣爆炸能撐多久？謝金河：散戶注意3件事 - 財經 友達群創還能追嗎 鄉民遙想當年看過同樣新聞 - 財經 台聚四傑3月營收大進擊 股價漲勢凌厲 - 財經 - 工商 進台積電要有6大覺悟 過來人血淚指證「爆料是真的」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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