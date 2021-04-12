三菱汽車(Mitsubishi Motors)周一表示，由於晶片短缺問題，三菱在日本和泰國的三處工廠將於四月總計減產7500輛汽車。

三菱汽車發言人指出，公司正在檢討五月是否會進行更多的減產。

今年以來的車用晶片供應短缺問題，導致日本多家車廠宣布減產或減少加班；日產和本田被視為重災公司，三菱、豐田、鈴木則被視為影響較輕。

(時報資訊)