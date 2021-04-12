東元(1504)宣布投資台灣新創電動車動力系統商捷能動力科技股份有限公司，發展電動車動力高端技術，並共同開拓市場。投資完成後，東元持股比例佔捷能動力科技總發行股份25％，並取得一席董事。這是3月中旬與華德動能(2237)簽下兩年500台電動巴士動力系統合作意向書之後，東元今年又一項加速擴展電動車事業的重要發展。

東元積極布局電動車業務與技術發展，為該集團現階段主要目標成長動能之一，自主開發T Power90動力系統。捷能動力科技主要產品為標準化電動車核心動力系統電機(馬達)、電控(MCU)、傳動(齒輪箱)三合一動力總成，並將延伸至「六合一」產品線，提供乘用車、商用車、與特殊車種電動車動力解決方案。

東元董事長邱純枝指出，捷能動力科技為台灣少數具有車廠整車開發、與整合測試經驗的團隊，透過投資合作，可提升東元電動車用動力產品的範疇，並加速進入市場時間。捷能動力科技董事長林士賢表示，東元在馬達及驅動器的優勢能力契合捷能動力多合一車電系統的技術，而東元成熟的供應鏈和既有的電動車商機，在捷能動力加入後，可進一步發揮綜效，提升雙方的市場滲透率。

捷能動力科技成立於2018年，曾獲得國發基金與鴻海寶鑫國際投資，團隊成員多數來自國內汽車製造業集團，擁有15年以上電動車技術開發資歷。目前該公司已完成95kW三合一動力系統，樣機提供國內外車廠，在商務車及貨車上車測試驗證中。

東元近年正式生產車用永磁馬達，進入國內電動大巴供應鏈，產品均已上路獲驗證。此次東元挹注資金並進入捷能動力科技董事會，除可補充東元在車用驅動與整合技術需求，並可強化動力系統設計能力，以縮短客戶驗證及量產的時程。此外，東元與捷能動力都已加入MIH聯盟，將透過策略合作與資源整合，深化協力關係並可望建立新的營運模式。

(時報資訊)