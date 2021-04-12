終端需求強勁，台達電(2308)3月合併營收270.26億元，月增32.8%，創下單月歷史新高，由於電子供應鏈缺料問題對台達營運影響不大，台達電預估，第2季有機會延續往年趨勢，與第1季持平或略優。

IA、被動元件、5G、資料庫中心及電動車需求暢旺，台達第1季營運在淡季中交出旺季成績，3月合併營收為270.26億元，月增32.8%，年成長28.2%，創下單月歷史新高，累計1到3月合併營業收入為724.85億元，年成長30.2%，為歷年同期新高。

電子產業供應鏈缺料問題未解，台達電因與供應商有長期供應關係，且台達電是供應商很重要的客戶，主要供應商在缺料時會優先供應台達電，缺料問題對台達營運影響不大。

台達電表示，目前終端客戶除了樓宇自動化及基礎建設受疫情影響需求較弱，其他各產品看起來還不錯，今年第2季有機會延續往年趨勢，與第1季持平或略優。

台達電在台灣、泰國、大陸及印度持續建廠擴產，包括：大陸吳江擴建電動車馬達鋼片沖壓廠，受疫情延宕半年的印度四個廠區預計今年第2季完工，去年台達電資本支出約178億元，預估今年資本支出將達200億元。

(時報資訊)