交通局10日深夜會同動保人員小心翼翼移除鳥巢。（新北市交通局提供）

新北市新店區安坑國小一處紅綠燈，日前被八哥鳥佔據並築出直徑30公分長的巢穴，裡頭還藏有2顆淡藍色的鳥蛋，交通局10日深夜會同動保人員小心翼翼移除鳥巢，鳥媽媽因驚嚇過度揚長而去，原以為留下2顆「孤兒鳥蛋」，不料動保處人工孵育2天，今才發現是未受精的空包蛋，讓人直呼「真是『鳥』事一樁！」

日前有民眾在「我們就是安坑人，安坑自古就是城」臉書社團PO文指出，「這是我眼花嗎？安坑國小往安忠路上的路口紅綠燈，竟然有小鳥築巢，這是要請哪個單位來處理？」，照片中綠燈號誌桿被鳥巢佔據，綠燈被遮閉3分之1的顯示範圍。

新北市交通局小編立即轉報號誌維修小組，並會同動保人員於當天深夜10時前往勘查，當維修小組人員升起高空作業車接近號誌燈時，突然飛出一隻疑似受到驚嚇而揚長而去的小鳥，並在燈罩內發現一個直徑長約30公分的鳥巢，裡頭還藏有2顆淡藍色的鳥蛋，交由動保人員帶回照顧。

動保人員研判，鳥蛋品種屬於白尾八哥鳥，由於鳥媽媽已自行飛走，2顆鳥蛋暫時安置動保處，以保溫燈熱源人工孵化，由於人工孵化存活率極低，原以為2顆鳥寶寶恐怕「凶多吉少」，不料獸醫今日再次檢查，發現2顆鳥蛋竟是未受精的空包蛋，令人哭笑不得。

交通局交通管制工程科長陳建成表示，交通號誌維修小組編制有8到11名人力，以地區分工，負責全新北市4000多具交通號誌維修，尤其颱風來襲，就是交通號誌維修小組最辛勞的時候，因為交通號誌故障通報往往上百件，交通號誌維修小組得全年無休、風雨無阻，維護交通行車秩序。

鳥媽媽因驚嚇過度揚長而去，留下2顆「孤兒鳥蛋」。（新北市動保處提供）

動保處人工孵育2天，今才發現是未受精的空包蛋，讓人直呼「真是『鳥』事一樁！」。（新北市動保處提供）

由於確認是未受精的空包蛋，2顆蛋已被動保處銷毀。（新北市動保處提供）

(中時 )