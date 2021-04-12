3名6歲以下的幼童，日前在住家大門玩耍，不料將大門給反鎖了起來，3姊弟有家歸不得，急得哭了起來，中市警局霧峰分局內新派出所接獲代為照顧的鄰居報案後，員警續當人民褓母，將3名小孩童帶回所內繼續照顧，經員警溫柔呵護，3姊弟才漸漸心情平復，1個多小時後，員警終於連絡到父母，開門回家。

大里區中興路二段某社區大樓，日前有6歲女童、5歲男童及3歲男童等3人，因為在自家門口玩耍時，不小心將自家大門反鎖了起來，3姊弟被關在門外回不了家，鄰居發現過來幫忙，敲門、按門鈴、打電話都沒回應，將3姊弟帶回照顧，但1個多小時過了，姊弟的父母還是沒回應，於是向內新派出所請求協助。

內新派出所的員警到場後，五歲姊姊表示住在這裡，因父母親工作的關係，正在睡覺，員警再次按門鈴與打電話均無回應，只好先將3姊弟帶回所照顧，員警去超商買了果汁、肉乾、乖乖等安撫姊弟，並與志工姊姊們一起陪3姊弟聊天，哄著他們表示媽媽就快來了，才稍稍安撫了徬徨的情緒。

員警持續打電話，終於在一個多小時後聯繫到了陳姓家長來所裡帶小孩回家，3姊弟的爸媽表示，只是在家睡太熟，完全沒聽到電話及門鈴聲，對於給鄰居及警方添了麻煩，表示很抱歉，以後一定會注意小孩的情況。

霧峰分局長陳家銘呼籲，家長應儘可能與幼童在同一空間活動，因幼童對於危險環境沒有自保能力，若無大人在旁照看極易發生意外，所以千萬不要讓幼童離開自己的視線；如果小孩長大了一點，也應教導孩子遇到意外情況如何正確撥打110報警，準確描述案情基本狀況（如：時間、地點、事由），以利警察提供即時的協助。

(中時 )