離譜！議員陳怡君揭露，中正一分局仁愛派出所一名25歲員警，以股票交割款不足為由，竟在民眾報案時透過LINE向民眾借6萬元，不只不幫他筆錄，還一再追討「6萬匯了沒」，議員陳怡君痛批，警員不在乎更不受理民眾報案，只關心錢是否到手，警界風氣沉淪敗壞。

民眾向陳怡君陳情指出，他在離職時因被前公司控告傷害，中正一分局仁愛派出所警員到場報案，希望可以調閱監視器畫面以求自保，未料鄧姓警員到場與陳情人加了LINE之後，竟是噩夢的開始。

陳怡君說，警員一直拖延筆錄，並以股票交割款不足為由，不斷向陳情人借6萬元，即使陳情人已失業，稱身上只剩下4萬元，鄧姓警員依然沒有惻隱之心，不斷要求匯款，經過19天筆錄都沒做成，警員還附上銀行帳號，一再追問何時可匯款，誇張行徑令人傻眼。

陳怡君痛批，警界風氣沉淪敗壞，警察與市民的人情難道是這樣使用的嗎？警員就跟民眾借錢，只為了股票交割款，無心工作處理正事，實在有夠離譜。陳直言，柯文哲日前稱高薪才不會貪污，看來真的是成為最大的諷刺，要求警察局局長重新檢討員警風紀操守問題。

對此，北市警察局長陳嘉昌回應，這是個案，但會把該名警察調離職務及徹查嚴辦。仁愛派出所督察組長李秉蒼表示，該警員現年25歲，警員已坦承有向民眾借款但未借成功，將會依照調查結果依法函送或行政處分。

(中時 )