棒球6搶1奧運資格賽將於6月16日在台灣舉行，不過目前針對外隊來台如何防疫仍未有定案，中職秘書長楊清瓏表示，本周體育署將邀請中職和中華棒協召開三方會議，會後應會有較明確的方案。

根據國際棒壘球總會（WBSC）公布的消息，美洲區資格賽將在台灣時間6月1日至6日進行，冠軍將取得第5席奧運門票，二、三名球隊將來台參加6搶1，與中華隊、中國大陸、荷蘭、澳洲爭奪最後一張門票。

從美洲區資格賽結束到距離6搶1只有不到10天的時間，光美洲2支出線隊伍就很難符合原定的14天隔離守則，目前可能的其他版本包含棒協主張的3＋7天（國外核酸檢測與台灣隔離一周）。

對此楊清瓏表示，本周體育署將邀請中職與棒協召開三方會議，會中會就防疫等問題進行討論，「會長的部分是希望以防疫為重，希望進行完整14天的隔離，6搶1延後一周舉辦也是可能的方案。」

至於外界關心的接種疫苗的問題，楊清瓏表示，5月時大名單將會縮減至50人名單，屆時會安排教練團及在名單中的球員接種疫苗，「現在雖未強致所有人員接種疫苗，但希望有接觸機會的人員還是建議打疫苗。」

(中時 )