環保署積極建置多元廚餘處理管道，除了目前已有694家可合法使用廚餘作為飼料的養豬場外，更投入13餘億元經費補助各地方政府設置廚餘破碎脫水、高效堆肥設施、廚餘生質能源廠、既有堆肥場效能提升及集運車輛等，讓廚餘處理更多元、更有效。

由於前幾年才發生非洲豬瘟問題，環保署指出，為了避免廚餘成為疫情傳染涂姓，廚餘必須經過高溫蒸煮後才會進入養豬場，正全力督促養豬場落實廚餘高溫蒸煮作業。

(工商 )