解決廚餘問題 環保署建置多元廚餘處理管道 17:512021/04/12 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署積極建置多元廚餘處理管道，除了目前已有694家可合法使用廚餘作為飼料的養豬場外，更投入13餘億元經費補助各地方政府設置廚餘破碎脫水、高效堆肥設施、廚餘生質能源廠、既有堆肥場效能提升及集運車輛等，讓廚餘處理更多元、更有效。 由於前幾年才發生非洲豬瘟問題，環保署指出，為了避免廚餘成為疫情傳染涂姓，廚餘必須經過高溫蒸煮後才會進入養豬場，正全力督促養豬場落實廚餘高溫蒸煮作業。 遺產繼承權不分男女，速辦繼承登記 國賓飯店開辦明星大廚訓練班 米其林星廚手把手傳藝指導 (工商 ) #廚餘 #環保署 #廚餘處理 #養豬場 #高溫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烽火戰地蛻變觀光景點 金門石蚵小麥文化季登場 17:062021/04/11 生活 彰化縣垃圾量比去年同期減千噸 縣府1招讓各地公所自動減量 13:592021/04/11 寶島 雲林湖山水庫蓄水 減緩地層下陷 04:102021/04/11 地方新聞 寶特瓶再利用 企業製防護風衣 04:102021/04/12 地方新聞 海軍雷達站使用超過20年 海軍50億提升性能 13:462021/04/11 政治 陸軍無人飛行載具組有編無裝 04:102021/04/12 焦點要聞 紙箱大缺貨 紙廠大豐收 04:102021/04/12 財經要聞 廚餘10天變肥料 台南高速發酵廠啟用 04:102021/04/11 地方新聞 史上最快 金控累計獲利 2千億在望 04:102021/04/12 財經要聞 林佳龍願意一肩扛責 蔡易餘：讓人惋惜不捨 15:292021/04/11 政治 回收怪婆4／鄰指她從7樓丟垃圾 拾荒婦反控「大家欺負我」 07:132021/04/12 社會 財經熱門新聞 上萬七有散戶慘賠百萬 他洩1招抓賺錢「神秘股」 - 財經 航運景氣爆炸能撐多久？謝金河：散戶注意3件事 - 財經 友達群創還能追嗎 鄉民遙想當年看過同樣新聞 - 財經 台聚四傑3月營收大進擊 股價漲勢凌厲 - 財經 - 工商 進台積電要有6大覺悟 過來人血淚指證「爆料是真的」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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