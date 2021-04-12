哥本哈根基礎建設基金（CIP）為培訓台灣離岸風電運維在地人才，與中鋼合作在彰化建國科技大學開示「離岸風電產業與維運技術」進階教育課程，講授離岸風機的專業知識，透過對風機運作原理、結構功能等進行全面分析，讓修課同學認識離岸風機。

CIP指出，「離岸風電產業與維運技術」課程為「離岸風電運維學程」七門學科中的進階課程，由CIP、中鋼以及主要在地供應鏈擔任業界授課講師，針對離岸風電產業發展與政策、陸上變電設施與機電規劃、風場施工環安衛面向，與海事工程等主題進行分享。

(工商 )