南亞科（2408）法說報佳音，受惠供給成長有限、需求持續上揚，預期第二季DRAM報價可望持續上漲，觸發外資圈上調財務預期，目標價共識超越120元，其中，美銀證券看好全年獲利翻倍，將推測合理股價拉升至150元，創目標價新紀錄。

美銀證券指出，從南亞科首季財報可以發現，消費型、商品化晶片價格環境變得更為有利，南亞科的本地或國外競爭對手，多已將低密度DRAM的產能轉換為生產邏輯IC產品（如影像感測器），或是高密度的高端記憶體產品，反觀南亞科有三分之一的晶圓產能拿來生產低密度DRAM，是最標準的受惠股。

南亞科不僅火力全開，生產低密度DRAM，低密度DRAM每位元溢價比起主流的8 Gb產品，更是足足高出一成以上，換算下來，對南亞科整體營收與獲利的貢獻程度將達整體的一半、甚至以上。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻說明，南亞科經營管理階層看好DRAM合約價第二季可望逐月上漲，此觀點呼應大摩先前提出：DDR3現貨與合約價之間存在77％價差，預期合約價將開始上揚，縮小二者間缺口。

摩根士丹利所做的產業調查更顯示，DRAM產業領頭羊第二季將調漲消費型DRAM價格達三成以上，南亞科將有機會調漲10～20％。

針對後續供需關係變化，美銀證券認為低密度DRAM供應持續緊俏，難以滿足需求，單位售價首季開漲15％後，單季每股純益季增翻倍，隨單位售價第二至第四季還會逐季走揚，全年下來，每股純益將成長100％以上，進一步考量低密度DRAM報價續強效應，2022年獲利可望再大增逾三成。

外資估算，南亞科2021年每股純益5.58元，較前年度的2.49元翻倍，2022、2023年每股純益持續進化為7.3與7.9元。

(工商 )