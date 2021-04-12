梁靜茹「202020當我們談論愛情」世界巡迴演唱會高雄站18日開賣，由於是高雄巨蛋的處女秀，日前她特地走訪港都，除了進行場勘之外，也當起「業餘美食博主」，踩點多處在地人才知道的美食地圖，她吃完大呼滿意，表示對6月12日的演唱會「很興奮、很期待」，她說：「高雄的鄉親們，我想了你們100年！」

梁靜茹對於美食的愛好與品味眾所皆知，這趟高雄之旅，出發前她就鎖定在地的、特別的老店。首先是一家「賣鍋燒意麵的漢堡店」，這間早餐店很特別，它的招牌是鍋燒意麵，裡頭有5尾蝦子，湯頭有濃濃的蝦子鮮甜，搭配店家自製的沙茶醬，口味獨特，一碗竟然只要75元，讓她大吃一驚：「好便宜了，物美價廉！」

緊接著她來到一間老牌紅茶店，店裡只賣紅茶、奶茶和烤吐司，雖然上一攤的意麵已經將肚子撐飽了，但她還是忍不住來上一份招牌花生土司配紅茶，邊吃邊說：「今天澱粉超標。」下一秒又自我安慰：「沒關係，還有兩個月可以慢慢減肥。」

此行梁靜茹也到旗津彩虹教堂拍照打卡，正好呼應她代表作之一〈彩虹〉，現場有不少旅客拍照、網美直播，梁靜茹望著海，開心大喊：「太美、太舒服了！」她被路過的民眾認出，親切地用不太靈光的台語打招呼：「哩厚，哇係～梁魚兒，see you soon。」逗得鄉親哈哈大笑。她說自己台語很破，問她「高雄巨蛋」怎麼說？她竟回答：「勾ㄏㄩㄥˊ谷egg。」

結束踩點之旅，梁靜茹不忘打包肉圓上高鐵，看到皮炸得酥脆，包裹竹筍和肉餡的肉圓，她說：「更加期待高雄場了，我一定會做好的準備，用最好的狀態呈現給大家，然後吃到最好吃的美食！」而她的演唱會後3天就是她的生日，她正計劃和團隊在演出結束後留在高雄玩幾天，品嚐更多當地美食，笑說：「6月是雙子月，1到30號每天都是生日。」

梁靜茹日前到旗津彩虹教堂拍照打卡。（照片提供：寬魚國際/圓頂文化）（服裝提供：pennyblack）

梁靜茹日前到旗津彩虹教堂拍照打卡。（照片提供：寬魚國際/圓頂文化）（服裝提供：pennyblack）

(中時 )