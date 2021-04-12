熱帶氣旋塞洛亞（Seroja）直撲澳洲的西澳州，多戶民宅毀損，甚至屋頂與牆壁都被吹走，同時有數以萬計民眾遭斷電一整夜，直至今天上午塞洛亞的威力才逐漸減弱。

路透社報導，官員表示，這個三級熱帶氣旋昨晚登陸時，西澳州首府伯斯（Perth）以北約500公里的小鎮卡爾巴里（Kalbarri）約有70%的建築物受損。

西澳州州長麥高恩（Mark McGowan）告訴記者：「塞洛亞氣旋造成的破壞廣泛而嚴重。」

西澳州消防和緊急救援局（WA Emergency Services）局長柯林姆（Darren Klemm）告訴ABC，約有40%的災損非常「重大」。

不過，沒有傳出人員死亡或重傷的消息。

31,500 customers are without power in Geraldton, Kalbarri and surrounding towns.

Western Power says it'll be a number of days until power is back in some areas. #cycloneseroja @10NewsFirstPER #kalbarri #geraldton — Lee Steele (@LeeSteele_) April 12, 2021

澳洲廣播公司（ABC）報導，塞洛亞昨夜襲擊西澳州中西部海岸形成破壞路徑時，另一小鎮北安普敦（Northampton）首當其衝，多戶民宅毀損，並有超過2萬居民家中停電。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在官方臉書（Facebook）發文說：「西澳州的情況仍然非常嚴重。」他並說已啟動聯邦政府的災害因應計畫。

麥高溫表示，因為最重大的威脅已經過去，重建工作迅速展開。他又說，大約3萬1500用戶仍無電可用，可能要幾天才會恢復供電。

塞洛亞登陸後即減弱為二級氣旋，後來再減弱為熱帶性低氣壓，但仍帶來強風和豪雨。

當地媒體影像顯示，電線遭吹落、瓦礫堆四散、房子屋頂與牆壁遭吹走，西澳州當局為避難居民開放3座疏散中心。

因為這麼南部的地區通常不會受到熱帶氣旋侵擾，房舍和其他建築物當初建造時並未考量會承受這種衝擊，因此這次面對塞洛亞「如臨大敵」。

(中央社)