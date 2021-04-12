地方期盼已久的「北捷士林站TOD案」12日舉行動土典禮，不過，北市議員張斯綱擔心，周邊交通擁擠大打結，雖然士林站TOD站完工未來可望帶入更多人潮，但從施工開始，居民未受其利反受其害，恐怕民眾還要忍受2年的交通黑暗期；此外，近年受疫情影響，士林夜市面臨倒店潮，台北市長柯文哲盼藉由TOD完工後，再次帶動當地產業發展。

「北捷士林站TOD案」規畫地上20層、地下4層，總樓地板面積約1萬餘坪，將採綠建築與智慧建築設計，並設減震制震系統，而淡水信義線士林站未來將與環狀線銜接，不須繞行直接由連通道進出，民眾可步行在安全舒適的行走空間，士林站TOD預計在2023年7月完工。

北捷指出，環狀線正在施工，未來10到15年要增加42個站點，加上萬大線一期、二期及東延線，台北捷運路網將會更加完整；捷運士林站TOD為台北TOD的示範，將來完工後會是捷運淡水信義線及環狀線北環對的交會點，未來將進駐旅館、餐廳、大樓。

北捷表示，憑藉多元功能的立體大樓，民眾可藉由捷運站逛購物商場，在美食街大啖美食，另可結合商業辦公、文教旅遊，讓商業價值極大化，點燃都市熱情活力，引起話題並帶入人潮；待士林站完工後，將接續完成劍潭站TOD及劍南站TOD，分別預計於2026年1月及2027年1月完工，目前還在規畫中。

近年士林夜市也受到疫情影響，出現倒店潮，周邊攤販都希望在TOD大樓效益加持下，能讓周邊商業活動更加活絡，台北市長柯文哲表示，士林站TOD完工後，預計提供約1000個就業機會，對附近士林夜市等當地產業發展很重要。

(中時 )