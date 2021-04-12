天后蕭亞軒（Elva）日前傳出被家裡愛犬咬傷，所幸緊急送醫後無大礙，事後她一直沒公開露面回應，引外界擔憂是否有破相危機，今（12日）她在社群網站曬近照，直接正面示人，秀出臉上不小的傷疤。

蕭亞軒日前傳出被狗咬傷臉部，之後在IG上傳的照片總會遮住臉的一部分，12日她則在限時動態曬出視訊的臉部近照，寫下：「I'm ready（我準備好了）」，只見和她視訊的似乎是一名護士，讓外界好奇她是否要進行什麼手術。而照片中，蕭亞軒的臉上有一大條傷疤，從臉頰延伸到靠近嘴角部位，疤痕面積不小。

蕭亞軒首曝臉上傷疤。（圖／翻攝自IG）

蕭亞軒愛狗如命，養了5隻狗，曾經和男友黃皓一起帶著愛犬上實境秀節目，今年2月卻傳出被愛犬咬傷，不只蕭亞軒右臉頰被咬傷，黃皓的嘴唇也被咬，兩人住院一個多月才出院。

而蕭亞軒和黃皓認愛2年多，感情穩定，她曾受訪坦言對男友太嚴苛，承認兩人因磨合時常吵架，但都沒走到分手，「感情就這麼一回事，沒有絕對的答案」，兩人感情越吵越好，「說真話也許讓人刺耳，但謊話卻令人傷心，愛情裡不管好的壞的，都是出自於愛」。

(中時新聞網)