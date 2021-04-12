基隆市政府不斷輔導國小轉型為雙語學校，基隆市長林右昌表示，明年8月將完成「區區有雙語學校」的里程碑，全面打造浸潤式學習環境，拓展學生國際視野及文化涵養。

林右昌表示，基隆身為國門之都，郵輪母港，成為國際城市是必然趨勢，因此必須從小培養學生具備國際行動力，有效連結國際資源創生在地特色，而基隆有天然的港口資源與硬體配套，每年到港的國際郵輪遊客屢創新高，學生能跟到訪旅客自然互動、介紹城市的美好，絕對必備雙語能力。

市府歷年來陸續推動國小轉型為雙語學校，今年有3所學校轉型，分別為長興國小、成功國小及暖暖國小，學生自國小一年級開始，每週總授課時數中有三分之一的課程以全英語授課，市府更自籌經費增聘外籍英語教師，與本國籍老師協同教學，以更多元活潑的方式進行雙語課程。

教育處長林祝里強調，市府積極培育學生雙語能力，不斷挹注軟硬體資源，包含藉由跨縣市交流，作為設置雙語學校的基石，也成立雙語學校策略聯盟，讓7大行政區雙語學校透過定期會議，彼此交流教學及行政經驗，作為精進的動力，並培育雙語學校英語教師、非英語教師等，未來也會打造英語情境教室，提供新的學習體驗。

不僅如此，也會安排全市國中小學生至英語村遊學，教育處指出，藉此刺激英語學習與動機，同時調配外籍英語教師至各國中小巡迴，培養學生使用英語的自信，除培養基礎英語能力外，每年也會舉辦國中小英語學藝競賽、暑期夏令營及國中校園英語主播，提供學生活用英語、展現自我的舞台。

(中時 )