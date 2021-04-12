華航（2610）3月份合併營收104.26億元，較去年同期增加21.63億元，增幅26.18％。其中，客運收入5.87億元，月增0.75％，年減19.01億元，減幅76.43％，貨運收入91.86億元，月增27.22％，年增41.20億元，增幅81.35％，創新高。4月歐美線航空貨運運價雙漲，客運也有增班，估計會有更好表現。

華航3月客運受新冠肺炎疫情影響，整體客運收入較去年同期減少。貨運部分因出口暢旺、艙位需求強勁及運能吃緊，維持艙位高裝載率，運價維持高檔，致使整體貨運收入較去年同期增加。

公司分析，在美國推出經濟刺激方案後，往美市場需求持續增溫，然而海運缺櫃、海港擁擠情況未見改善，海轉空效應持續發酵。另一方面香港出口艙位受檢疫新規定影響，艙位持續緊張，推升亞太區域內往美運價持續上揚。

業界指出，「長賜輪」造成的塞港問題尚未完全顯現，未來缺櫃塞港情況恐更加嚴重，使得歐洲線後續發展值得期待。整體空運市場持續熱絡，華航3月份貨運營收亦因此再創新高。

華航持續關注全球疫情，配合政府防疫政策，並檢視旅運需求，6月增加台北（桃園）往返洛杉磯（安大略）航班服務，包含6月8、22日CI024台北（桃園）-洛杉磯（安大略）及6月10、24日CI023洛杉磯（安大略）-台北（桃園），逐步擴大北美洛杉磯地區之服務範圍與便利性，詳細航班資訊可透過華航官網及Mobile APP查詢：https://www.china-airlines.com/tw/zh/discover/news/travel-advisory?travelAlert=39401-7030

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