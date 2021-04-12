雙美（4728）受惠膠原蛋白植入劑保持良好的銷售業績，自結3月合併營收以1.19億元，重回億元大關，並繳出年增100.58％，歷史同期新高紀錄；累計1至3月合併營收2.86億元，年成長67.43％。

去年因主力產品-双美I-plus號膚麗美膠原蛋白植入劑產品供不應求，尤其是中國藝星、朗姿、華韓等醫美機構及醫師的拉貨力道強勁中，挹注雙美EPS達4.37元，也推進今年第一季營收創歷史同期新高的紀錄！

根據Deloitte德勤發布的《中國醫美市場趨勢洞察報告》顯示，2020年中國醫美市場規模預計達人民幣1,975億元，受疫情影響雖然增速下挫，但年複合增長率預計仍將超過15％；又艾瑞諮詢預計2023年中國醫美市場規模將拓展至人民幣3,115億元，可見隨著國民可支配收入的提高以及消費升級，消費者對於醫美接受度逐步提高，創造醫美產業需求加速釋放。

展望第二季，雙美瞄準兩岸醫美產業市場龐大市場成長商機，除預期膠原蛋白植入劑今年仍保持良好的成長動能外，目前也以膠原蛋白原料為基底延伸開發推出膠原蛋白相關系列的美容保養品，預計第二季全新升級上市適用於口腔部位之牙科生物材料，近期公也在台灣參加地最大規模2021年大台北國際牙展，現場展出包括可吸收性膠原蛋白膜、牙科骨填料（含骨粉）、牙科骨填補顆粒等主力產品，不僅拉高双美牙材品牌能見度，並成功與數家醫學中心機構及慈濟大學等洽談未來合作訂單的空間。

(工商 )