療傷天后辛曉琪原定於去年年底舉辦3場「回報以歌」巡迴演唱會，因疫情而將延期至今年5月舉行，隨著演唱會重啟的日子到來，適逢今年剛好是出道35週年，她便想給引頸期盼新作的歌迷一個驚喜，推出睽違兩年半之的全新數位單曲〈遙寄〉。

她從今年初開始參與選歌與製作，聽了數十首Demo，很幸運地在比以往更短的時間中，找到滿意的旋律作品，為了希望歌詞更貼近自己，她也參與了歌詞和文案創作，歌曲的發想源於她這些年來對父母以及身邊離去親友的想念以及祝福，整首歌有如一封訴說思念之信令人動容。

辛曉琪表示，這首歌是想要表達每個人對生命中重要的關係，也許有些來不及說出口的話或是有些事沒能做到的遺憾，盼望可以藉由這首歌讓聽者得到安慰與釋放。她在歌曲前段中低音域以近乎訴說的口吻詮釋，隨著歌曲意境起伏飄流，流露出最真實的情感，帶給聽眾寧靜中的感動力量。

侯志堅擔綱〈遙寄〉單曲的製作人，辛曉琪在初聽編曲對詞的時，即感動地掉下眼淚。而她在錄音室要錄製歌曲的當天，麥克風突然出現雜音無法排除，侯志堅只好當機立斷緊急移師到白金錄音室才順利完工，如此小插曲讓他直呼不可思議，可能是這首歌要紅了！

〈遙寄〉的製作過程期間，辛曉琪也不知為何，時常想到曾經父親不經意的洗了她的皮褲，她當時對父親發了脾氣，因事後沒有道歉而至今耿耿於懷的往事畫面，種種難忘記憶也讓她在製作過程中常常濕了眼眶，讓工作人員笑稱這次新單曲不但是繼〈領悟〉之後讓她最投入情感、掉下最多眼淚的一首歌。

辛曉琪2021年全新數位單曲〈遙寄〉於4/12在各大平台全面上架；《回報以歌》巡迴演唱會也將於5／8、5／9於台北國際會議中心，以及5／22台中惠蓀堂舉辦，詳情請洽年代售票系統。

辛曉琪近來除了籌備演唱會，也推出新歌〈遙寄〉。（圖／三元素影藝提供）

(中時 )