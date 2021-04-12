總統蔡英文。(圖/本報資料照)

台鐵太魯閣號2日發生嚴重出軌意外，釀重大死傷，總統蔡英文10日卻在臉書PO文擔心觸及率下降，引發各界批評。根據一份最新網路民調顯示，太魯閣事故頭七才剛過，蔡英文總統卻擔憂臉書觸及率，這讓大多數網友對台鐵改革感到沒有信心。

網路媒體《NOWnews》以「太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為4月12日至18日，截至12日下午6點，結果顯示，有9.52%網友對台鐵改革有信心，但有高達90.48%網友則對台鐵改革沒有信心。

對台鐵改革有信心的網友表示，「本人有說嗎？」、「綠綠的帽子很適合」；對台鐵改革沒有信心的網友則認為，「超級沒有信心」、「用嘴巴說就能改革，騙誰啊？817嗎？」、「只有民進黨自己的利益，完全沒有人民的利益可言，俗話說的魚肉鄉民」。

此外，針對外界的批評，蔡英文並沒有正面回應，但11日下午她在臉書上發文談及白沙屯媽祖遶境啟程時指出，大家不分彼此，為了共同的目標打拚，相信透過這樣的團結互助，我們一定可以克服疫情、水情挑戰，讓台灣平安順利。

同時，蔡英文也提到，已召開會議指示執政團隊：「當前的重中之重，就是要全力處理太魯閣號事故的善後，協助傷者及罹難者家屬，並加速進行台鐵改革」。

(中時新聞網)