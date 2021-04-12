「銀髮人才職場重返研習班」系列課程，也導入企業實地參訪、體驗操作。（勞動部雲嘉南分署提供／張毓翎嘉義傳真）

「只要肯走出來，總是有機會！」勞動部雲嘉南分署推出「銀髮人才職場重返研習班」系列課程，安排專人教導履歷撰寫技巧，也邀請業師分享工作內容，更開發友善職場職缺並協助媒合，今年預計要幫助逾2萬名轄區的中高齡人才重返職場，年過50歲的阿惠透過這項系列課程，成功重新踏入職場，開心就業。

為強化中高齡、高齡民眾的求職自信心，雲嘉南分署推出一系列小團體課程，其中「銀髮人才職場重返研習班」安排進行職涯探索與履歷撰寫課程；「銀髮人才職能躍升課程」則邀請業師分享工作內容並規劃課程強化工作職能；最後導入「職場就業見習前哨班」進行企業實地參訪、體驗操作並陪同面試。

現年55歲阿惠自結婚後辭掉工作，近30年來以照顧家庭為重心，去年因長輩離世且需扶養身心障礙的孩子，盼能再次回歸職場，但多次求職都無法順利就業，後來透過就業中心協助讓她參與課程，幫助她重建求職自信心，目前在電信門市大樓擔任清潔人員，工作認真獲主管肯定。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，中高齡者相較於年輕人有社會歷練，也有穩定性高與耐心等優勢，鼓勵企業主可多聘僱中高齡勞工，勞動部也有「中高齡職務再設計」、「職場學習再適應」、「僱用獎助措施」等相關計畫可供補助。

今年度雲嘉南分署舉行4梯次的銀髮職場重返研習班系列課程，新營場次將於4月26至29日開課，地點在台灣蘭花生物科技園區營運服務中心，歡迎對溫室蘭花栽培有興趣的中高齡民眾，可洽詢(06)698-5945轉1141-1143。

(中時 )