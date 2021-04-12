在外面唱歌喝酒，有些人喜歡找傳播妹來一起喝酒、狂歡，炒熱現場氣氛，網友臉書分享一段影片，一名傳播妹疑似被打槍，包廂酒客請她離開時，雙方起口角，傳播妹不爽怒砸東西，結果電視螢幕遭砸壞，停格在一句歌詞，讓許多網友笑歪，成為意外亮點。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」PO出一段影片，標註「傳播妹被打槍！#翻桌」，影片中一名身穿針織洋裝的女子，坐在唱歌包廂裡，表情相當不悅，另一名女子對她說「妳現在出去還好看一點」，其他人也不斷勸說「真的啦」，但傳播妹似乎不想走，不爽回「你們剛進來的時候，不是說要留」。

電視螢幕被砸壞，停格在歌詞「怎麼了」(圖片取自/爆廢1公社)

這時一名應該是傳播公司的男子，沒耐心怒嗆「我有打電話跟妳說打槍，有沒有」！但傳播妹表示有人說要留，男子則回她「我400塊放桌上了」、「妳出來啦，不要盧小」、「不要亂客人」，結果傳播妹突然爆走「我坐這麼久，一毛都拿不到」，接著將桌上東西掃到地上，離開包廂之前，再砸電視螢幕，只見被砸壞的螢幕停格在一句歌詞「怎麼了」。

意外亮點讓網友狂虧，無辜電視的心聲「怎麼了」、「鐘沒坐到，先賠電視」、「傳播妹開大絕」，其中不少專業網友則幽默回覆，被打槍不要生氣，其實還是很賺的，「很不會想，如果一天被打槍10次，一次400的車錢，這樣不用喝的要死，一天就有4000，月入10萬不是夢」。

(中時新聞網)