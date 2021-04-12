萬華北極府玄天上帝廟4月10日慶祝建廟35周年，邀請馬英九與柯文哲一起慶祝。馬英九致詞時幽默表示，2020年台灣對大陸貿易順差1450億美元， 大嘆過去推動兩岸交流時被民進黨罵舔共，「現在他們舔得比我還厲害啊，怎麼沒人罵呢？」

根據《ettoday新聞雲》10日報導，台北萬華北極府玄天上帝廟，於4月10日慶祝建廟35周年，除捐贈北市府一輛復康巴士之外，也邀請馬英九與柯文哲一起共襄盛舉。

馬英九幫忙為北極府玄天上帝廟宣傳稱，廟方每一年定期捐贈貧困人士白米、贊助國中國小清寒獎助學金、低收入戶歲末冬寒救濟等善事。馬英九也祈求玄天上帝，「風調雨順颱風小，國泰民安出口多」，可以讓台灣不缺水又經濟繁榮。

報導也稱，馬英九一提到經濟，便打開話閘子，提到台灣在2020年對大陸貿易順差1450億美元，對美國順差只有179億美元。而他當時推動兩岸交流，被反對陣營罵說是「舔共」，結果民進黨執政下，台灣對大陸貿易順差擴大，怎沒人罵民進黨舔共？實在很不公平！

另外，對於綠營一有執政缺失，立刻把馬英九抬出來轉移話題，因此馬英九又有一個綽號叫「馬維拉」，是借用洋基救援投手「李維拉」名號；馬英九也打趣說，第一次有一個「洋名字」！

(中時新聞網)