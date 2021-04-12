主播出身的張宇，以亮麗外型和清晰口條，曾被網友票選為「最正十大主播」第一名，不過張宇在2016年宣布離開主播台，隔年閃電嫁給Tutor ABC副總裁劉彥谷，小倆口在3年內陸續生下一對兒子，幸福組成一家五口，儘管張宇已升格當雙寶媽咪，但她身材仍是超火辣，張宇近日就曬出邪惡視角的比基尼自拍照，超胸身材更是不科學。

35歲張宇近日和老公帶著一對兒子到宜蘭度假，她大方曬一家天倫照之餘，張宇也不吝嗇分享比基尼照，只見她身穿花紋圖案的比基尼入鏡，而張宇由下往上的自拍角度，讓張宇的左右半球全都露，白嫩肌膚和美胸呼之欲出，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，而張宇也發文寫下：「烤箱裡面泡個溫泉，意識飛到越來越遠，屁孩別吵我。」

張宇辣曬邪惡視角的比基尼自拍照，超胸身材全都露。（圖／取材自張宇臉書）

同時，張宇也加碼曬出，在泳池畔陪兒子的比基尼美照，身材前凸後翹的張宇雖然穿上罩衫，沒讓傲人上圍見客，不過張宇辣穿小褲褲，也讓她一雙細長鳥仔腳全都露，畫面也是超吸睛。

張宇雖然穿上罩衫，不過張宇辣穿小褲褲，也讓她一雙細長鳥仔腳全都露。（圖／取材自張宇臉書）

其實張宇在2016年離開主播台後，隔年就閃電結婚當人妻、並生下一對兒子，張宇也不吝嗇分享育兒經，表示自己不會用罵和強迫的方式帶孩子，同時，張宇很慶幸，自己和先生的育兒觀念雷同、都屬於自由派，會讓孩子去嘗試和犯錯，小倆口都認為，越是不准孩子做任何事，孩子就會更加想嘗試。

(中時新聞網)