民進黨高市議員李喬如今（12）日在議會質詢市長陳其邁，認為壽山動物園長期沒有長頸鹿，許多小朋友都說，希望「邁邁叔叔」能夠引進長頸鹿。（柯宗緯攝）

陳其邁答詢指出，有關引進長頸鹿或許可用動物交換方式來達成。（柯宗緯攝）

民進黨高市議員李喬如今（12）日在議會質詢市長陳其邁，認為壽山動物園長期沒有長頸鹿，許多小朋友都說，希望「邁邁叔叔」能夠引進長頸鹿。前議長康裕成也笑說，陳其邁當代理市長時，自己也曾針對此議題質詢過，當時還當面批陳其邁「詐欺市民」，邁則笑回「我是廣告不實」。

高市府即將啟動「壽山動物園2.0」計畫，民進黨議員李喬如質詢時除表態支持，也提醒市長應改善壽山動物園的動物多樣性及周邊交通問題。

「阿，長頸鹿勒，你有要買嗎？有要送給我們孩子沒有？」李喬如指出，壽山動物園更新的新聞出來後，她接獲不少陳情，許多小朋友都希望「邁邁叔叔」能夠替壽山動物園引進長頸鹿。另他也提到，壽山動物園停車場244個自用小客車停車格，根本無法滿足假日的觀光客需求。

康裕成則說，壽山動物園門口掛了很大的長頸鹿照片，卻沒有長頸鹿，多年前她在議會質詢陳其邁，問他「市長，你是不是詐欺市民？」，陳其邁說「我是廣告不實」。她認為，長頸鹿議題持續15年了持續被市民期待著，希望市長加快腳步，讓市民希望能夠實現。

陳其邁答詢指出，有關引進長頸鹿或許可用動物交換方式來達成，未來會研議是否可跟台北或新竹等其他動物園進行交換，相信透過提高動物多樣性，讓小朋友可以了解、認識更多動物，對於生態教育會有幫助。

至於動物園周邊交通部分，陳其邁坦言，是一個很大的瓶頸，因為柴山屬於珊瑚礁地形，必須在環境汙染與運量之間取得平衡，未來將會再去設計更綠色、對環境衝擊更小的運具。

(中時 )