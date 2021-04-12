荒山亮11日在台北國際會議中心舉辦20週年演唱會。（動脈音樂提供）

荒山亮11日在台北國際會議中心舉辦20週年演唱會。（動脈音樂提供）

金曲歌王荒山亮在樂壇出道邁入20週年，特別選在今年重要時刻舉辦生涯首場大型售票演出，11日在台北國際會議中心舉辦荒山亮「迎接好天」20週年演唱會，此次演出歌單誠意十足，不僅唱好唱滿超過3小時，他還連換4套造型，感性對粉絲喊話：「只要我的歌能感動人，我就會繼續一直唱下去。」並且祭出多組嘉賓，其中金曲歌后彭佳慧登台更是掀起全場高潮，兩人分別詮釋彼此經典歌，荒山亮直呼：「這真的『太難唱了』！」不忘為女方新歌做足宣傳。

此外，荒山亮的好友康康也登台力挺，從觀眾席裡拿著麥克風直接上台，先是感謝上張專輯邀來荒山亮治製作，讓唱了30年的他首度入圍金曲獎台語男演唱，但話鋒一轉，康康開始揶揄，直問荒山亮是不是怕「黑道」？不然怎麼當評審他卻得獎落空，最後是頒給了流氓阿德，兩人歡樂鬥嘴惹得全場笑翻。

不僅如此，這場演出還有大師加持，陳子鴻與王治平化身為荒山亮的專屬吉他手，合唱多首西洋老歌組曲，看得出三人愛音樂的大男孩好交情，王治平還虧起荒山亮，「我們同台演出那麼多次，這次你是最清醒的一次！」而綜藝大哥澎恰恰也反串《麗晶卡拉OK》老闆娘演出，台式幽默語言讓觀眾笑不停；蔡昌憲與許志豪、陳孟賢合組限定唱跳男團，4人合唱《歡喜來恰恰》好熱鬧。

演唱會尾聲，荒山亮為坐在台下支持他父親獻唱，感性表示家人一直是支持他的力量，呼籲粉絲們一定要愛自己的家人，此時舞台上的屏幕釋出許多珍貴照片，包括荒山亮從小到青春、美國留學象徵重要時刻的成長記憶，也秀出荒山亮爸爸與已逝媽媽的合照，台下觀眾頻頻拭淚。演唱會最後荒山亮相約粉絲，「如果再辦下一場，再唱不一樣的歌給你們聽！漲價200塊你們會來嗎」！

(中時 )