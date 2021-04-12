原PO表示自己因為工作關係，3個紅燈就可嗑完一個便當。(圖取自爆廢1公社)

「這是我的每天短暫的用餐時間」，一名大車司機在臉書上發文，表示自己因工作關係，練就了只要停3個紅燈、3分鐘就可以吃完一個便當，貼文發出後一派網友直呼辛苦了，不過也有不少人認為這樣太危險，寧可找個地方好好吃飯，「建議找個地方停車十分鐘，好好去上個廁所，吃個飯。」

原PO日前在臉書社團爆廢1公社上貼出照片，表示因工作關係，3分鐘就可嗑完一個便當，「這是我的每天短暫的用餐時間，練就了3分鐘3個紅綠燈吃一個便當」，從照片中可以看出，原PO拿著吃到一半的便當，正在等待紅綠燈，加上從方向盤可推斷，他是一名大車司機。

貼文發出後引起兩派網友討論，有人認為原PO為了工作連飯都無法好好吃，相當辛苦，「辛苦了，放假好好吃一餐吧」、「辛苦了」、「這樣吃太快你的胃會不舒服的，吃飯還是要找適合時間慢慢吃，辛苦你了！」、「辛苦了，但還是希望能找個地方好好吃午餐」。

但也有人認為這樣太危險，「停路邊10分鐘吃個便當綽綽有餘，真的有差這幾分鐘嗎？」、「說真的，我也開車過生活的，可是我寧願停下來5分鐘吃一個便當」、「別急啊，你開的是大車，晚一兩分鐘到又沒差，路上都是生命在走，一不小心可能就會釀禍」、「你的辛苦我們懂，但不要因為分心，造成另一個家庭破碎，你分享這個我倒不會覺得很厲害，如果你停在路邊吃，我會為你加油」，但也有同行出面回應，「一堆說停路邊的，不知道車位很難找嗎，才停下來就被開單了，忙到買瓶水都沒機會」。

(中時新聞網)