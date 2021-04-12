光寶宣布，首屆光寶盃極客松競賽即日起徵件，光寶結合核心事業舉辦極客松競賽，以「電源設計」、「智慧路燈天線設計」、「AI電腦視覺檢測」等技術指定命題，提供超過260萬元的總獎金，首獎獎金40萬元，國內大專院校以上師生均可參賽。

光寶盃極客松前身為光寶創新獎， 自今年起不僅名字改為光寶盃極客松，比起光寶創新獎大多數作品不具有量產可能，改名為光寶盃極客松之後，將與光寶核心事業緊密結合，並以產品與技術挑戰作為指定命題的競賽。

光寶表示，首屆光寶盃極客松鼓勵參賽團隊將學界研究成果，用以設計高效能的電動車電源、低功率的智慧路燈無線通訊，以及運用先進的AI技術導入智慧製造；同時邀請英飛凌與貿澤共同設立企業特別獎，獎勵在電源設計上表現優異的團隊。

光寶盃極客松參賽團隊限台灣在學學生（含研究生、博士生）、並需由現任大學院校老師擔任團隊指導老師，作品評選重點為商品化可行性或指導教授創新技術、功能的可應用性，報名截止日期為2021年9月2日中午十二時以前，初選預定於九月底進行，決選會議與頒獎典禮預定於11月上旬舉行。

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