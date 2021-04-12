三商家購送件申請上市 今年第一家 18:182021/04/12 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，三商家購（2945）12日送件申請股票上市，為本（110）年度第1家國內公司申請股票上市。三商家購12日在興櫃收盤成交均價為92.83元。 三商家購公司負責人陳翔玢，實收資本額6億元，主要產品為民生消費品之零售，109年度稅前純益2.3億元，每股稅後盈餘（EPS）3.04元。 三商家購為商商集團轉投資，由三商投資控股持股68.53％，另外日商住友商事持股22％，二大股東持股超過9成。 公股銀買股 鎖定ESG概念股 法人競唱高：台股本周 可站上萬七 (工商 ) #三商 #三商家購 #申請股票上市 #持股 #年度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 史上最快 金控累計獲利 2千億在望 04:102021/04/12 財經要聞 《電子零件》不甩美系外資降評中立 臻鼎-KY奮發向上 11:252021/04/12 財經 高嘉瑜成立院「股神」 擁21張台積電身價曝光 09:202021/04/12 政治 《電子零件》群光2月每股賺0.49元 借券衝高留意軋空 09:092021/04/12 財經 《類股》14檔亮燈攻頂 上櫃生醫類指狂漲3％ 12:332021/04/12 財經 長榮鋼鐵12日掛牌上市 股價大漲 10:202021/04/12 財經 家登完成全球先進製程載具客戶拼圖 08:582021/04/12 財經 Pure Storage FlashBlade廣獲四分之一「財星百大」企業採用 11:092021/04/12 財經 永豐金證券開百萬年薪 首推MA人才計畫 16:042021/04/12 財經 《金融股》金控EPS王 富邦金Q1每股賺4.89元 17:222021/04/12 財經 792億罰款算輕放？阿里巴巴秒跪原因曝光 13:172021/04/12 財經 財經熱門新聞 航運景氣爆炸能撐多久？謝金河：散戶注意3件事 - 財經 友達群創還能追嗎 鄉民遙想當年看過同樣新聞 - 財經 嘉義偏鄉4個21歲年輕人 讓微型衛星減重省電20％ 「球型馬達」6月搭SpaceX上太空測試 - 財經 華星光辦私募以引進策略夥伴 - 財經 - 工商 上萬七有散戶慘賠百萬 他洩1招抓賺錢「神秘股」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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