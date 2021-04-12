證交所表示，三商家購（2945）12日送件申請股票上市，為本（110）年度第1家國內公司申請股票上市。三商家購12日在興櫃收盤成交均價為92.83元。

三商家購公司負責人陳翔玢，實收資本額6億元，主要產品為民生消費品之零售，109年度稅前純益2.3億元，每股稅後盈餘（EPS）3.04元。

三商家購為商商集團轉投資，由三商投資控股持股68.53％，另外日商住友商事持股22％，二大股東持股超過9成。

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(工商 )

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