東元電機（1504）加速擴展電動車事業，繼3月中與與華德動能簽下兩年500台電動巴士動力系統合作意向書之後，12日宣布，投資投資台灣新創電動車動力系統商捷能動力科技，取得25％股權，並取得一席董事，雙方並攜手發展電動車動力高端技術，並共同開拓市場商機。

捷能動力科技主要產品為標準化電動車核心動力系統電機（馬達）、電控（MCU）、傳動（齒輪箱）三合一動力總成，並將延伸至「六合一」產品線，提供乘用車、商用車、與特殊車種電動車動力解決方案。

捷能動力科技成立於2018年，曾獲得國發基金與鴻海寶鑫國際的投資，團隊成員多數來自國內汽車製造業集團，擁有15年以上電動車技術開發資歷，目前已完成95kW三合一動力系統，樣機提供國內外車廠，在商務車及貨車上車測試驗證中。

東元電機與捷能動力都已加入MIH聯盟，雙方表示，將透過策略合作與資源整合，深化協力關係並可望建立新的營運模式，雙方業務契合度高，且都以台灣與亞太新興市場為發展布局，是促成此投資合作案的重要原因。

東元董事長邱純枝指出，捷能動力科技為台灣少數具有車廠整車開發、與整合測試經驗的團隊，透過投資合作，可提升東元電動車用動力產品的範疇，並加速進入市場時間。此次東元電機挹注資金並進入捷能動力科技董事會，除可補充東元在車用驅動與整合技術需求，強化動力系統設計能力，以縮短客戶驗證及量產的時程。

捷能動力科技董事長林士賢表示，東元在馬達及驅動器的優勢能力契合捷能動力多合一車電系統的技術，而東元成熟的供應鏈和既有的電動車商機，在捷能動力加入後，可進一步發揮綜效，提升雙方的市場滲透率。

(工商 )