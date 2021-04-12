手機品牌規格戰帶動，市調機構TrendForce表示，智慧型手機鏡頭數量持續增加，預計鏡頭搭載數量成長動能將持續至今年，預估今年手機鏡頭出貨量可望達到50.7億顆，比去年成長11％。

TrendForce表示，2020年智慧型手機出貨量受疫情衝擊，但在品牌廠的硬體規格戰下，鏡頭搭載數量有增無減，手機鏡頭出貨量為45.55億顆、年成長率3％。

品牌廠不僅增加手機鏡頭的搭載數量，也提升鏡頭規格，TrendForce表示，主相機的主鏡頭畫素來看，Android部分機型搭載6,400萬畫素，預期6,400萬畫素滲透率將在今年突破將20％，為主鏡頭中成長幅度最快的畫素規格，iOS主鏡頭畫素則維持1,200萬，仍以整體成像品質為優先，另外，從CMOS尺寸來看，蘋果、華為及小米也有望提升至1吋，提升暗光或夜景環境的拍攝成效。

2020年Android陣營品牌大量採用潛望式鏡頭，帶動潛望式鏡頭出貨年成長率高達429％，相對蘋果光學變焦僅2.5倍來說，潛望式的光學變焦倍率至少可達五倍以上，不過，最積極採用潛望式鏡頭的華為與榮耀在出貨量減少的情況下，潛望式鏡頭出貨可能受影響。

(工商 )