蔡英文臉書憂觸及低引眾怒 鄭村棋撂重話：人民該上街推倒政權

台鐵太魯閣號事故罹難者頭七公祭剛過，總統蔡英文卻在臉書發文憂心觸及率下降引發群眾不滿，工運人士鄭村棋接受《中時新聞網》訪問痛罵，「誰管妳的什麼觸及率，妳居然還有心思管這個」，並表示從這次太魯閣號事故也可看出，總統蔡英文遇事只會「文青式言語」，但對於台鐵的改革根本沒有用心，喊話台灣老百姓別再繼續容忍，倘若這次事故沒有一個高官下台負責，人民應該上街把他們推下去、讓他們倒。

因太魯閣號事故交通部長林佳龍已向府院請辭，不過不少觀光交通業公會連日發出聲明表態挽留，鄭村棋則認為，在2018年普悠瑪翻覆之後台鐵又再次出事，這絕對是人禍。因為政府沒有好好落實台鐵安全改善及改革計畫，就是這樣的怠惰與疏失才釀成如此嚴重的死傷，民進黨政府難辭其咎，理當要有人出來承擔政治責任，這和政務官的能力好壞是沒有關係的，如果因此讓林佳龍留任實在說不過去。鄭也狠酸，行政院蘇貞昌平時修理人可是心辣手狠，但為什麼對待自己人就兩套標準，這樣真的很糟糕。

總統蔡英文臉書憂心觸及率引發網友不滿，工運人士鄭村棋痛批「別視老百姓為無物」。（攝影／邱子軒）

「推卸責任就是在犯罪」，鄭村棋說，儘管這次出問題的是工程承包商李義祥，但台鐵、交通部也不該將責任一手推，因為其中牽扯出包括官商勾結、公共工程監督不力等弊端，有太多結構性問題。鄭也藉此諷刺民進黨，「不是一直大內宣說自己執政很厲害，可是為什麼遲遲無法解決這些陋習陋規」，奉勸他們應該將維護黨的利益以及鞏固權力的用心付諸公眾利益上，但如果蔡政府要繼續這樣混下去，老百姓就等著災難繼續發生繼續倒楣。

(中時新聞網)