財政部公布統計，今年3月，台灣單月出口總額超過新台幣一兆元，蔡英文總統今天表示，這是有史以來第一次，這個數字，代表我們達成了三個不容易的紀錄。對內落實防疫，穩健推進改革，對外多元布局，積極走向世界，「這就是我們的目標」。

蔡英文總統今天在臉書表示，「一兆元有幾個零？能不Google就算出來的人，請留言告訴我！」她要跟大家分享，根據中華民國財政部統計，今年3月，台灣單月出口總額達到358.9億美元。

她說，換算下來，超過新台幣一兆元！這個數字，代表我們達成了三個不容易的紀錄：這是有史以來第一次，台灣單月出口超過一兆元；這是連續第九個月，出口維持正成長；相較於去年三月，出口的年增率，更是高達27.1％。

蔡英文強調，出口持續有好成績，表示台灣經濟展現出強勁的成長力道，而這都要歸功於每一位台灣人。我要謝謝大家，團結拚防疫、拚經濟，在全球經濟逐漸復甦的階段，共同締造了新的出口里程碑。

眼前固然還有許多考驗，不過，她說，對內落實防疫，穩健推進改革，對外多元布局，積極走向世界，這就是我們的目標。「只要我們繼續保持團結，台灣一定會越來越好！」

(中時 )