台南市政府民政體系人事大調動，全市37區有11個區的區長異動，加上高階官員合計22人調整職務，異動人員將於14日履新。台南市長黃偉哲12日召見異動人員，期勉擔任執行市府政策的第一線尖兵，各項施政務必要讓市民有感。

民政局指出，今年元月及三月各有一批區長調動，但人數都只有個位數；此次係因永康區長張睿民調陞勞工局副局長，加上永康又是大區，市長黃偉哲希望讓原來在小區表現好的區長有機會到大區歷練，因此帶動較大規模的人事異動。

此次異動名單為：勞工局副局長吳明熙調任民政局副局長、永康區長張睿民調陞勞工局副局長、麻豆區長孔慶瑤調任文化局秘書室主任、鹽水區長姜家彬調任市府秘書、民政局生命事業科長廖偉登調殯葬管理所所長、左鎮區長邱志榮調府東戶政事務所主任。

11名新任區長有：新營區長翁振祥（原後壁區長）、麻豆區長柳世雄（原歸仁區長）、學甲區長張明寶（原北門區長）、鹽水區長陳文琪（原民政局區里行政科長）、後壁區長黃炳元（原秘書處機要科長）、官田區長陳仁偉（原安南區公所主任秘書）、北門區長吳朝立（原南區公所主任秘書）、永康區長陳勝楠（原東區區長）、東區區長顏能通（原官田區長）、歸仁區長魏文貴（原新營區長）、左鎮區長謝松益（原永康區副區長）。

另有：南區公所主任秘書張政郎（原東山區公所主任秘書）、民政局區里行政科科長張森穆（原民政局戶政科長）、民政局戶政科長楊國忠（原府東戶政事務所主任）、民政局生命事業科長許博森（原西港區公所主任秘書）、民政局兵役徵集科長陳信宏（原民政局兵役後勤科長）。

(中時 )