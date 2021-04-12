共軍東部戰區海軍航空兵利用複雜氣象組織訓練

美國日前宣布實施新版美台《交往準則》，在非官方關係下鼓勵美台接觸，外媒認為此一政策可能會激怒北京，大陸學者則稱這項新準則是一個「非常危險的決定」，陸媒也因此建議北京應進行適當反制，例如軍機繞台、飛越海峽中線，或擴大軍機施壓的數量與規模等等。

美國務院在公開聲明中強調，要有效實施以《台灣關係法》、三個聯合公報和「六項保證」為指導的一個中國政策。新的準則是根據《台灣保證法》的規定進行評估後發佈的，此法在2020年底由國會兩院通過，並經時任總統川普簽署成為正式法律。

《美聯社》指出，新的美台交往準則雖然強調「一個中國」是美國長期政策，比起前國務卿蓬佩奧在川普政府末期的對台政策有一定的收縮，但這份新準則仍可能會激怒中國大陸。

英國《金融時報》則認為，雖然新準則不允許美國官員在台灣重大節日時赴雙橡園參加慶祝活動，但此一政策顯示拜登對中國採取「比外界預期更強硬的立場」。

大陸的中國社科院美國問題專家呂祥接受《環球時報》採訪時表示，美國務院的聲明更多是在試探，美方未公佈新準則具體內容，而只是以簡單聲明的形式來表態，還是希望留有餘地，「台灣牌實際也是美國遏制中國的最後一張牌，相信美國用起來會很小心。」

上海台灣研究所所長俞新天則表示，與川普政府不同，拜登政府對於和中國大陸合作還是有一定期待的，但「永遠不要低估美國將台灣作為一個棋子來應對中國崛起的意圖」。她表示，美國放寬對台交往準則是一個「非常危險的決定」，如果美國真的以武力介入台海，或者鼓勵台當局搞「法理台獨」，那麼這個危險的後果就必須由他們來承擔。

《環球時報》亦就此發表社評稱，大陸需要對美國此舉做出適當反應，增加美台在新準則下的壓力和風險，讓他們了解每一次改變現狀都應當是麻煩而非輕鬆的，需要受到警告而非鼓勵。

社評表示，解放軍戰機不斷繞台飛行、越過所謂海峽中線，對民進黨當局產生了真實壓力，今後唯有更有力地使用好這張牌，才能夠阻止台美不斷加碼冒險。因此，大陸軍機繞台和飛越海峽中線的數量規模和對台灣本島的貼近程度都可以調整、加碼，派戰機飛越台灣島上空已有充分準備，隨時可以祭出。隨著美台實施交往新準則，大陸的加壓程式也應相應啟動。

社評最後說，除了軍事上，大陸還有外交牌、經濟牌、繞開台當局與島內民眾直接接觸牌等等，如果美台不斷走遠，北京再拿下幾個台灣邦交國應當不是難事。

(中時新聞網)