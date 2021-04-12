一名范姓男子與友人日前開車行經新北市泰山區，突然聽見窗外有人罵三字經，犯男等人以為對方辱罵他們，立刻停車，與友人分持棍棒當街狂毆張姓男子與另三名友人，林口分局泰山分駐所獲報後，立刻出鄧快打部隊到場，但范男等人仍不停手，所長張金全力立刻拔槍鳴槍示警，范男等人才乖乖就逮，遭傷害等罪嫌移送法辦。
新北市泰山區日前凌晨3點多發生一起衝突，警方獲報火速趕往現場，現場滋事的范男等4名犯嫌見警到場四處竄逃，警方大聲喝令趴下，犯嫌仍不聽從，泰山分駐所所長張金全霸氣對空鳴槍，槍響震攝，犯嫌四人不敢再跑，乖乖配合蹲下，遭警方全數逮捕。
經警方了解，范嫌等4人稱行車經過案發地點時，因聽聞窗外張男等人疑似口出三字經，認為是在罵他們，遂持棍棒毆打張男等人，導致張男頭部受傷送醫，所幸沒有生命危險，其餘三人受傷輕微未就醫。警方訊後將范嫌等4人依傷害、妨害秩序罪移送新北地檢偵辦。
(中時新聞網)
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