每個人的脾氣都不盡相同，有些人只要稍微開點玩笑就容易生氣，但也有些人非常好講話，性格也十分溫和。搜狐命理專欄近日就發文指出，雙魚座、金牛座和摩羯座雖然平時很善良、誠實、好相處，但如果不小心觸碰到他們的底線，就會瞬間翻臉不認人！

1、雙魚座

雙魚座給人的第一印象就是誠實和善良，和他人打交道的時候，他們也總是扮演著吃虧的那一方，別人請求的事情往往很難被拒絕，常常保障不了自己的利益，還要擔心其他人的，這就是雙魚心目中的正義感。

但其實雙魚也是有底線的人，只是藏得比較深而已，只要對方不要太過分，他們都還願意忍耐、幫忙做事，但如果對方一而再、再而三地忽視他們的警告，不斷觸碰那條底線的話，雙魚就會爆發出驚人的能量，讓對方吃不完兜著走。

2、金牛座

金牛座的人看起來比較老實木訥且不善言辭，在人際交往中，他們往往處在被動的狀態，也沒有話語權，經常是別人說什麼，他們就去做什麼，但這也導致金牛總會莫名其妙地遭遇痛苦、被欺騙。

但事實上，金牛並不如大家所想的那麼老實，他們只是不在乎任何小事，甘願選擇承受這些負擔，不過越是沉默安靜的人，就越是危險，如果不小心讓他們爆發了，後果可就不堪設想了。

3、摩羯座

摩羯座在人群中並不是特別顯眼的人，他們大多不擅長交際，也不擅於表達自己，經常會被大家所忽視；不過只要深入了解摩羯，就會發現這樣的形象其實只是他們的偽裝。

摩羯心目中也有目標和野心，但在尚未達成的時候，他們偏向於讓別人忽視自己，讓自己的才情被掩蓋，等到真正可以炫耀時，絕對會讓人刮目相看；同時，摩羯也有自己的脾氣，一旦他們選擇不再沉默，是可以做到六親不認的程度，沒人能夠阻止。

(中時新聞網)