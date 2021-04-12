南投縣國際工商經營研究社，捐款照顧兒童與老人福祉。（南投家扶提供／廖志晃南投傳真）

擔任南投縣文化局長的書法家林榮森，寫給南投家扶中心的墨寶「積極樂觀、追求卓越」義賣，由IMC南投縣國際工商經營研究社以8萬元買下，並且加碼補足善款共30萬元，分別捐贈南投家扶中心與南投縣基督教青年會的兒少與老人照護。

南投縣國際工商經營研究社社長張金來表示，他5歲就沒了父親，曾經是家扶的助養兒童，因此，他除了推動工商經營研究，更強化該社的社會關懷，更致力在公益慈善事業；並且舉辦公益舞蹈表演，希望喚起社會大眾重視兒少議題，讓兒少遠離貧困、虐待、家暴及性侵威脅。

南投縣社會及勞動處處長林志忠表示，張社長領導的IMC，不僅對於會務的推動與社員的服務盡心盡力，更難能可貴的是對於社會關懷的成效，有目共睹。此外，張社長曾是家扶中心關懷的對象，如今事業經營有成，以感恩回報的心捐款，這是愛的力量，也是善的循環；希望藉此拋磚引玉，不管是企業或個人都可以共同響應，關懷需要照顧的人，讓社會能夠更溫馨、和諧。

南投家扶中心主任魏季李表示，張社長是家扶的自立青年，事業有成後將受過家扶的愛，回饋到更多的孩子身上，希望藉由自己認真、永不放棄的精神；誠如墨寶「積極樂觀、追求卓越」的精神，鼓勵更多處於逆境的孩童，讓孩子更有能力面對挑戰，將來成為回饋社會的重要力量。

(中時 )