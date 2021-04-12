壽險公司2021年飆速拚獲利，南山人壽12日公布，3月稅後獲利140.55億元，創其單月獲利歷史新高，且是六大壽險公司3月單月獲利亞軍，較2020年3月成長240％，累計南山人壽首季稅後獲利已達263.62億元，亦是同期的歷史新高，較去年首季成長129％。

六大壽險公司首季稅後獲利已飆上1,420億元，已是2020年全年稅後獲利的近75％，等於今年3個月內的獲利，已等於去年9個月的水準，六大壽險首季獲利較去年同期大幅成長151％以上。

首季獲利第一名是國泰人壽，有493.4億元，成長238％以上，第二名是富邦人壽，稅後獲利391.1億元，成長近144％，第三名就是南山人壽的263.62億元。

第四名目前是台灣人壽的102.96億元，同比成長143％以上，中國人壽以首季稅後獲利98.4億元，緊追在後，亦比去年同期成長近121％，新光人壽首季稅後獲利70.76億元，目前暫列六大壽險公司第六名。

(工商 )