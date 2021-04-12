車用電子與生活科技系統大廠元山科技（6275）12日公告3月營收為3.76億元，年增39.63％，另首季營收9.53億元，較去年同期增加36.99％，雙雙創下歷史新高。

元山受惠於中國車用風扇市場熱度不減，高階運算系統出貨亦維持暢旺，單月及單季同步創下歷史新高水準，在開春就告捷下，元山士氣高漲，強調今年全年展望樂觀且成長可期。

元山車用風扇主要應用於車內電子，隨著去年下半年起中國車市持續蓬勃發展，以及積極開發新品項，未來將計畫跨足車體電子，包括電源管理系統、輔助馬達散熱等領域，提升應用範疇，同時擴增新客戶，目前元山已打入歐洲各大主要車廠供應鏈，目標將拓展中國境內合資車廠與在地品牌客戶，不斷擴大市場占有率。

高階運算系統方面，將聚焦包含主機板、儲存硬碟等客製化組裝市場，提供散熱解決方案，上半年在手訂單無虞，公司仍看好市場熱度可望延續；而生活科技部分，第二季即將進入出貨旺季，而與新事業合作夥伴推出之高端智慧家電出貨在即，可望帶動元山今年旺季更旺。

展望2021，元山持續維持樂觀看法，元山指出，目前訂單掌握度高，而過去維持一貫穩定原物料採購政策，亦有效穩定元山訂單出貨一致性，帶動營收規模成長可期，全年樂觀不看淡。

(工商 )