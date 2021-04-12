華星光（4979）12日召開董事會敲定私募應募人為誼虹科技，華星光指出，此次申辦私募主要是期望藉由與策略性投資人展開策略合作，以拓展光通訊產品業務，共創互利雙贏。

華星光去年宣布申辦額度為1.3萬張普通股的私募案，12日正式拍板私募價格，華星光指出，私募價格早在去年6月16日股東會就以取得決議，擬以不低於定價日前一、三、五個營業日或是定價日前30個營業日收盤價之算術平均數、取其價高者之八成作為訂價，依據此定價原則，華星光宣布私募定價為每股新台幣20.35元，私募價格約當是12日收盤價26.05元折價21.88％。

除公布私募定價外，華星光今日也同步公布私募普通股繳款期間為4月13日及14日，增資基準日為4月14日。

華星光指出，私募取得近2.65億元的資金將用以充實營運周轉金及因應公司長期營運發展所需，以降低公司之經營風險，強化財務結構，提升公司未來營運績效之效益。

為掌握募集資金之時效性，並於最短期限內取得長期資金，華星光決議以私募取代公開募集的方式來籌資，另一個選擇申辦私募的原因則是因為私募有價證券有三年內不得自由轉讓之規定，換言之，透過私募，更可以確保公司與策略投資人之長期合作關係。

(工商 )