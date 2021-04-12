「1621雲林亮睛晶，文博會雲林展區」將開跑，雲林縣副縣長謝淑亞（右）邀大家見證雲林文化藝術的傳承與創新。（張朝欣攝）

「1621雲林亮睛晶，文博會雲林展區」本月21至25日將於台北市松山文創園區台灣文博會展出，雲林縣政府12日在雲林創意設計中心舉辦記者會，邀「真雲林閣掌中劇團」李京曄等6名雲林海線藝師共同參與，透過藝師的創作讓大家看見雲林文化藝術的傳承與創新。

記者會由雲林副縣長謝淑亞、文化觀光處長陳璧君主持，「真雲林閣掌中劇團」李京曄、「丁宗華藝術工坊」丁宗華、「秀惠拼布工房」周秀惠、「哲彥剪黏交趾研究室」許哲彥、「神山堂」陳明洲等6名雲林海線藝師到場與會，展現雲林深藏不露的藝術文化。

謝淑亞表示，為確認顏思齊開台的地理與歷史定位，縣府自2020年開始辦理研究調查，並舉行「古笨港開發史與顏思齊論壇」，分享中央研究院院士、考古歷史學者、地方文史工作者對於顏思齊史蹟、古笨港地區開發歷史的研究成果，為台灣歷史重現風華與重拾文化自信。

2021年適逢開台400周年，雲林縣以「1621雲林亮睛晶」為主題，在台北松山文創園區展出，展場以中國古帆船「戎克船」結合科技裝置，強化台灣在大航海時代的歷史情境，並以布袋戲詮釋「開台英雄，顏思齊的故事」。

陳璧君說，今年縣府啟動了「開台400年，雲林再造歷史現場計畫」，透過1621年顏思齊開台史蹟辦理研究調查及紀念活動，定位台灣在大航海時代的歷史角色，以及「面向海洋」的胸襟與冒險開拓精神。

陳璧君指出，雲林歷經百年多元的人群及文化融揉，將於台灣文博會邀請大家一同見證「開台400周年」，用全新視野看雲林，聚焦1621年推動台灣演進的重要力量，一覽雲林百年的文化風采。

(中時 )