萬華北極府玄天上帝廟4月10日慶祝建廟35周年，邀請馬英九與柯文哲一起慶祝。馬英九致詞時幽默表示，2020年台灣對大陸貿易順差1450億美元， 大嘆過去推動兩岸交流時被民進黨罵舔共，「現在他們舔得比我還厲害啊，怎麼沒人罵呢？」

根據《ettoday新聞雲》10日報導，台北萬華北極府玄天上帝廟，於4月10日慶祝建廟35周年，除捐贈北市府一輛復康巴士之外，也邀請馬英九與柯文哲一起共襄盛舉。

馬英九一提到經濟，便打開話閘子，提到台灣在2020年對大陸貿易順差1450億美元，對美國順差只有179億美元。而他當時推動兩岸交流，被反對陣營罵說是「舔共」，結果民進黨執政下，台灣對大陸貿易順差擴大，怎沒人罵民進黨舔共？實在很不公平！

對此，網友諷刺表示，「現在是大陸需要台灣！」「誰敢嘴」、「我們有台灣價值，站著賺錢」、「不行嗎？」、「有黨證就是不一樣啦」、「時空環境不同」、「沒有不能舔，只有不給你舔」、「有些事本來就是他可以，你不行」、「哈哈哈，無法反駁」、「相信黨」、「民進黨就嘴巴喊不要，轉頭比誰還勤」、「還站著舔勒，話都綠在解釋」、「你就國際正常貿易，別人就跪舔，這樣還不雙標啊」、「ECFA糖衣毒藥，真香」、「他不知綠色是原諒的顏色嗎」、「這裡一堆雙標」！

(中時新聞網)