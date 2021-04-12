台灣面臨56年來最慘旱災，許多城市都面臨限水的窘境，因此不少人都期盼能靠即將生成的舒力基颱風解救旱象。氣象主播戴立綱接受《中時新聞網》專訪表示，舒力基颱風並不會替台灣帶來雨水，甚至還可能會讓五月份的梅雨進不來，使水情更嚴峻。

巨大颱風成災星? 戴立綱憂:副作用將釀更大旱災

戴立綱指出，在關島南方有一個熱帶擾動，移動速度非常緩慢且會往東北方向移動，不會接近台灣，因此就算形成颱風對台也沒有任何影響。不過戴擔心，此熱帶擾動系統出現，代表太平洋高壓增強，會使五月份的梅雨進不來，而台灣最重要的兩個水來源就是颱風和梅雨，若沒有梅雨旱災就會更嚴重。

關島南方海面、菲律賓東方外海的熱帶雲簇緩慢發展中，最快周三成颱。(氣象局)

另外戴立綱也提到，俗諺說：「春天後母臉」，天氣變化快速，近日受到偏南風的影響，天氣非常炎熱。但明(13日)晚開始北方鋒面會往下，氣溫會下降，迎鋒面的北部及東部地區，桃園、台北、基隆、宜蘭、花蓮會有局部陣雨，但是台中以南沒有任何影響，依然都是晴朗好天氣。

針對乾旱天氣無解，戴立綱強調雖有降雨，但不足以補足水庫缺失，只能稍微讓土壤變濕潤。所以他特別提醒還是要節約用水共體時艱，目前只能等到五月中旬後，期盼有梅雨鋒面能夠帶來豐沛水量，才能讓水情舒緩。

(攝影剪輯、李宗澤)

(中時新聞網)